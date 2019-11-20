Осенняя хандра не помешала 80% россиян чувствовать себя счастливыми

Счастливыми себя считают 81% жителей страны. Индекс счастья в ноябре 2019 года составил 64 пункта (против 71 пункта в ноябре 2018-го).
Более 30% россиян уверены, что среди их близких больше счастливых людей. А 48% опрошенных признались, что в своем окружении видят равное соотношение позитивных и негативно настроенных знакомых. Но вот 17% категорично заявили, что рядом с ними больше несчастливых людей.
По данным телеканала "360", главными причинами, по которым россияне считают себя счастливыми, стали семья, хорошая работа и дети. Также в топ содержательных ответов вошли общая удовлетворенность жизнью, наличие жилья и личное благополучие.
Расстраивают опрошенных чувство неудовлетворенности положением дел в стране, здоровье и низкий уровень зарплаты. Опрос был проведен 15 ноября.
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