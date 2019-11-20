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В Англии индейки совершили дерзкий побег перед Рождеством

Фото: pixabay.com
Стаю птиц, гуляющих по лесу, сняли на камеру телефона очевидцы. Фото и видео разлетелись по Сети. 
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Люди подумали, что индейки сбежали с птицефабрики. Однако в районе, где обнаружили стаю, всего одна крупная ферма, и ее владелец заявил, что никого не терял. По данным газеты "Комсомольская правда", общественники предложили не возвращать птиц на фабрику, если кто-то заявит о пропаже, а предоставить ставшим знаменитыми индейкам свободную территорию для выгула. 

The Metro пишет, что всего в стае около 50 птиц. Не исключено, что индейки преодолели более длинный путь, покинув птицефабрику, которая расположена гораздо дальше Норфолка. 

По словам женщины, которая увидела столько пернатых сразу, она была очень удивлена. "Я думаю, они сбежали с близлежащей фермы. Однако индейки всегда возвращаются домой после выгула. Думаю, что тут они могли как раз возвращаться на ферму", – сказал другой очевидец.

Один общественный деятель предложил часть своей земли, чтобы индейки могли остаться там и свободно гулять. По данным газеты, недалеко от места обнаружения стаи находятся две птицефермы.

20 ноября 2019, 10:27

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