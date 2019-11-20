Снег в Москве и Подмосковье ждут не раньше конца декабря из-за аномального тепла

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко поделился, что в Москве и Подмосковье действительно скоро станет холоднее, но климатическую норму не нарушит. По его словам, последний месяц года в регионе будет теплее обычного, осадков также не ожидается.
Как передает "Царьград", выше нормы температура останется и на Урале, а также на севере Красноярского края. В южной части центра России, Приволжье и на Северном Кавказе погода будет близкой к норме. Однако в Якутию придут морозы до минус 40 градусов.
В столице в первый месяц зимы обычно выпадает до 56 миллиметров осадков. Много снега будет на юге Сибири, на Ямале и Таймыре, на Камчатке, в Магаданской области и Хабаровском крае, добавляет "360".Тищенко подчеркнул, что это пока предварительный прогноз, и более точные данные синоптики назовут в конце ноября.
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