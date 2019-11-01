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Общество

Синоптики выделили шесть времен года

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По словам Вильфанда, температура зимой в стране будет около и выше нормы. Средняя температура опустится ниже нуля только в самом конце осени.

Научный руководитель Гидрометцентра  также отметил, что на сегодняшний день специалисты выделяют шесть времен года. Кроме основных (осень, зима, весна и лето), есть еще предзимье (период между осенью и зимой) и предлетье. Оно обычно длится с середины марта до середины мая. Климатическая зима наступит только после 15-20 декабря – именно в этот период наблюдается предзимье, передает "Москва 24".

На предстоящей неделе синоптики пообещали москвичам погодные "американские горки". Вслед за резким потеплением вернутся ноябрьские температуры.

Автор: 1 ноября 2019, 15:07

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