В России может исчезнуть крафтовое пиво

В России могут прекратить производство крафтового пива. В 2021 году вступит в силу регламент Евразийского экономического союза о безопасности спиртного. Согласно документу, пивом является напиток, который содержит 80% солода, а также "менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов", сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
В ведомстве уточнили, что при изготовлении крафтового пива используются разные технологии, рецептуры, ингредиенты, а, значит, на такую продукцию невозможно разработать общий ГОСТ. Кроме того, производство таких алкогольных напитков не узаконено никакими документами, поэтому некоторые сорта могут быть контрафактом, передает НСН.
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