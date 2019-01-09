Россиян предупредили об аномальных морозах

Жителей европейской части страны ожидают аномальные морозы. Об этом рассказал дежурный синоптик центра "Фобос" Александр Синенков.

По данным синоптиков, температура в столице и Московской области опустится ниже климатической нормы, однако сильных осадков не будет. При этом стоит ожидать резкого падения атмосферного давления.

"Такие морозы являются аномальными, но это значит лишь то, что температура ниже средних многолетних значений… Уже через несколько дней они пойдут на спад", – цитирует Синенкова RT.

Кроме того, 9 и 10 января метеорологи прогнозируют понижение температуры на значительной территории Центрального федерального округа. Днем она составит -11, а ночью опустится до -15…-22. Обострит ситуацию на дорогах возможная гололедица.

В "Гисметео" сообщили, что прошедшие в начале года снегопады стали "самыми продуктивными в этом сезоне" и значительно превысили норму. Так, за 2 и 3 января снежный покров прирос на 14 сантиметров, 4 января его высота достигла 38 сантиметров.

В свою очередь главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова отметила, что погоду в столичном регионе в ближайшие дни будет определять антициклон. Но вскоре холода немного отступят.

Врач-терапевт Людмила Лапа напомнила россиянами, что в этот период нужно следовать рекомендациям медиков и быть осторожными. "Если у человека низкое давление, то не выходить на улицу голодным. Если происходит спазм сосудов, надо принимать сосудорасширяющие средства. Если давление высокое, без терапии не выходить, если находимся в помещении, обязательно крепкий сладкий чай – надо поддерживать тонус сосудов в хорошем состоянии", – заявила терапевт.

Рассказал о том, как уберечься в мороз, и депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. "Если вы едете на работу общественным транспортом, конечно, нужно одеваться по температуре", — цитирует Онищенко сайт "Комсомольская правда". По его словам, если одеться слишком тепло, то будет жарко в метро или автобусе и на выходе есть риск переохладиться. Депутат добавил, что важно держать в тепле голову и руки, не переедать и принимать витамины.