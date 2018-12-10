Москвичей предупредили о возвращении морозов

Москвичей и гостей столицы в ближайшую неделю ожидает переменчивая погода. Такая ситуация возникнет из-за противостояния двух погодных систем, передает НСН.
По словам метеоролога Леонида Старкова, к выходным в столичный регион придут морозы. "На фоне понижения температуры и роста атмосферного давления осадки станут выпадать в виде снега, постепенно их интенсивность уменьшится. К выходным в Москву вернётся морозная погода с ночными значениями до -10 °С", – сообщил специалист.
Ранее столичных водителей предупредили об ухудшении видимости на дорогах до 500 метров. Такое явление связано с высокой вероятностью очаговых туманов, сообщает АГН "Москва". При этом в прошедшую ночь в столице был объявлен "жёлтый уровень" опасности из-за гололёда. Он действовал до утра 10 декабря.
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