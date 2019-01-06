Победители грандиозного тиража "Русского лото" до сих пор не вышли на связь

Во время новогоднего тиража "Русского лото" 1 января обладателями баснословных финансовых состояний стали два счастливчика – из Санкт-Петербурга и Свердловской области. Каждый из них выиграл по 500 миллионов рублей. Несмотря на информационный ажиотаж и огромное количество новостей в СМИ, победители пока не вышли на связь и не позвонили по указанным в билете номерам телефонов.

Число мультимиллионеров в России выросло: по итогам 1264-го тиража "Русского лото" два человека выиграли по полмиллиарда рублей. Но победители почему-то не выходят на связь и до сих пор не пришли за выигрышем.

Как утверждает операционный директор по маркетингу АО "ТК "Центр" (бренд "Столото") Варвара Басанович, обычно победители дают о себе знать в течение одной-двух недель после тиража. "Мы предполагаем, что люди волнуются, не могут поверить в произошедшее. Сами понимаете, деньги не шуточные. А может быть, в новогодней суете, счастливчики просто забыли про билеты и не проверили их", – предположила Варвара Басанович и добавила, что в "Столото" ждут новоявленных миллионеров с нетерпением.

Тем временем победителями лотереи уже заинтересовался крупный и средний бизнес. Сервис заказа такси "Ситимобил" запустил специально для счастливчиков тариф "Вертолет". Крупнейший производитель мороженого "Чистая линия" приглашает победителей зарядить удачей уникальную фабрику мороженого, расположенную на самой высокой смотровой площадке в Европе Panorama 360, где мультимиллионеры смогут насладиться лучшим видом на Москву.

Новых русских миллионеров ждут и в Дубае: престижный и один из лучших в мире курортный комплекс Atlantis, The Palm открывает для них свои двери в подводное царство. Отель готов разместить гостей в уникальных подводных супер-люксах Poseidon и Neptune Underwater Suite, где они смогут погрузиться в сказочную атмосферу.

К слову сказать, победительница с наибольшей суммой выигрыша в лотерею в 2017 году тоже не сразу объявилась в лотерейном центре "Столото". 63-летняя пенсионерка Наталья Власова из Воронежской области попросту не знала, что ее билет выиграл многомиллионный джекпот.

Итак, имена нынешних победителей пока не известны, но один из них живет в городе на Неве, а другой – в Свердловской области. Проверить результаты тиражей жители этих и других регионов могут на сайте лотерейного супермаркета www.stoloto.ru, а уточнить всю информацию о получении выигрыша – по телефону +7 499 270-27-27.