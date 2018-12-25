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Общество

На что потратить выигрыш в лотерею от "Столото". Отзывы победителей

Фото: Пресс-служба
О подарке судьбы в виде лотерейного выигрыша мечтает, пожалуй, каждый. Большая сумма в один или несколько миллионов помогла бы многим исполнить самые заветные желания. А теперь представьте, что выигрыш составил миллиард рублей. Головокружительная сумма! Стать первым лотерейным миллионером в стране можно, приняв участие в новогоднем тираже "Русского лото". Миллиард гарантированно разделят несколько победителей или… выиграет один. Как потратить эту сумму можно спросить у тех, кто выигрывал. Победители в реальных отзывах рассказывают, как они распорядились своим выигрышем в лотерею "Столото".
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Победитель лотереи "Столото": "Обман зрения? Нет, я выиграл!"

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"Гослото". Отзывы реальных людей, выигравших в лотерею

Россиянин выиграл 300 миллионов в лотерею

До покупки заветного билета водитель из Ульяновской области Сергей Александров участвовал в лотереях всего четыре месяца. У мужчины было предчувствие, что ему обязательно повезет. Его мечта исполнилась в одном из тиражей "Жилищной лотереи". Сергей выиграл загородный дом стоимостью 700 000 рублей.

"Накануне выигрыша мне приснился очень интересный сон: водоем с чистой и прозрачной водой, и в ней плавают большие золотые рыбы. Я, конечно, увлекаюсь рыбалкой, но такой красоты наяву не встречал. Решил, что сон к прибыли и пошел покупать билет", – рассказывает мужчина.

ТВ-трансляцию счастливого тиража победитель чуть не проспал, проснулся за несколько минут до начала. А когда понял, что его билет выиграл, от счастья кричал и прыгал, как ребенок. Сергей решил забрать выигрыш деньгами. На эти средства семья сделала ремонт в квартире, оборудовала уютную детскую. Кроме того, Сергей Викторович купил гараж – эту покупку он давно планировал.

Сергей Александров. Фото: Пресс-служба

"Я лично проверил, реально ли выиграть, – говорит счастливчик. – Самый радостный день в моей жизни – день рождения сына Артема. А день выигрыша стал вторым по значимости. Он сделал мою семью счастливой. Теперь все друзья, и даже начальство на работе, покупают лотерейные билеты. Всем хочется таких же радостных эмоций, как у нас".

Победитель продолжает участвовать в лотереях и мечтает о просторном доме и собственной бане.

Крупно повезло и семье Бабиковых из Челябинской области. В 2018 году она выиграла в лотерею "Русское лото" квартиру стоимостью 2 000 000 рублей. Счастливый билет приобрела мать семейства Ольга. Она работает преподавателем русского языка и литературы в классах коррекции. Несмотря на то, что Ольга стала победительницей "Русского лото", она не оставила любимую работу, и продолжила посвящать себя ученикам. Помогать трудным детям Ольга считает своей миссией.

Ольга Бабикова. Фото: Пресс-служба

Участие в лотереях – это общее увлечение семьи Бабиковых. Супруг Ольги Алексей приобретает лотерейные билеты каждую неделю. Результат заветного тиража он проверял на сайте "Столото". Сначала подумал, что выиграл 2 000 рублей, а когда осознал, что сумма выигрыша 2 000 000, сразу позвонил супруге поделиться хорошей новостью. Выигрышные деньги семья Бабиковых планирует потратить на образование сына, а также на приобретения жилья. Пока сделали вклад в банке, чтобы приумножить капитал.

"Я всегда смотрела, как кто-нибудь выигрывал, читала отзывы реальных людей о "Столото". Здорово, что теперь я среди тех победителей, о которых говорят", – добавляет Ольга.

Ольга Бабикова. Фото: Пресс-служба

Выигрывают ли в лотерею? Безусловно!

Удача широко улыбнулась и Дмитрию Шестакову из Ульяновской области. В одном из тиражей "Жилищной лотереи" он выиграл квартиру стоимостью 2 000 000 рублей. Свой счастливый билет победитель купил в поезде, когда ехал домой. Дмитрий участвует в лотереях вместе со своей супругой Юлией. Особенно они любят покупать билеты перед праздниками.

"Телетрансляция тиража по была 1 января. В новогодней суете мы про нее совсем забыли. Позже проверили результаты и, конечно, были в шоке от увиденной суммы", – вспоминает мужчина.

Выигрыш взяли в денежном эквиваленте, чтобы решить материальные сложности. Шестаковы распрощались с кредитами, организовали свадьбу и купили долгожданную квартиру. Все свободное время Дмитрий посвящает обустройству собственного жилья, ведь совсем скоро в семье ожидается пополнение.

Дмитрий Шестаков. Фото: Пресс-служба

"Я читал отзывы реальных людей о "Столото" и очень хотел стать победителем.  До выигрыша были кредиты, суета, попытки зарабатывать побольше, на свадьбу не хватало, жили у тещи, было очень сложно, а сейчас стало проще. Мы обзавелись своей квартирой и в новом году планируем в нее переехать", – делится радостью Дмитрий.

Теперь супруги мечтают выиграть миллиард в лотерее "Русское лото". Розыгрыш огромной суммы покажут 1 января в прямом эфире НТВ. Купить билет можно уже сейчас в лотерейных киосках, салонах связи, отделениях Почты России, торговых сетях "Перекресток" и "Пятерочка", а также на сайте stoloto.ru. Не упустите свой шанс стать богаче и исполнить все заветные мечты.

Автор: Иван Поляков25 декабря 2018, 14:57

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