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Общество

Дениса Короткова заподозрили в связях с украинскими спецслужбами

Фото: commons.wikimedia.org
Журналиста либерального издания "Новая газета" Дениса Короткова подозревают в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Известность он получил прежде всего своими скандальными материалами, которые часто критикуются экспертами и другими представителями журналистского сообщества. Нередко в статьях упоминалось имя ресторатора Евгения Пригожина.  
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Говорить о сотрудничестве Короткова со спецслужбами Незалежной начали после скандального материала, где он раскрыл данные о российских военных, принимавших участие в борьбе с терроризмом в Сирии, пишет издание "Русская планета".  

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Статья наделала много шума. Многие члены журналистского и экспертного сообществ предположили, что в "сливе" информации о российских военных не обошлось без украинских спецслужб.  

Короткова начали обвинять в тесных связях с СБУ и нанесении вреда соотечественникам. Однако в беседе с корреспондентом The Bell он опроверг сотрудничество со спецслужбами Незалежной.  

Вместе с тем журналист не стал объяснять причины ухода из питерского издания "Фонтанка". Редакция рассталась с Коротковым вскоре после той самой скандальной публикации о российских военных в Сирии.  

Тем любопытнее признание главного редактора "Фонтанки" Александра Горшкова. Он утверждает, что решение об уходе Короткова стало для него неприятной неожиданностью. 

Подробно комментировать обвинения против скандально известного журналиста главред не стал, отметив лишь, что не располагает информацией о связях своего бывшего подчиненного с СБУ и другими спецслужбами.  

"На фоне всплывших о Короткове данных слова и самого журналиста, и его бывшего руководителя звучат неубедительно", – утверждает "Русская планета". 

Напомним, ранее Денис Коротков посетил форум российской оппозиции "Россия вместо Путина", который почему-то прошел в одной из стран Евросоюза. Цель подобных мероприятий – "выдоить" деньжат у приехавших спонсоров и кураторов, отмечают эксперты.

Автор: Иван Поляков30 января 2019, 16:38

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