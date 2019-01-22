Пенсионеры из Петербурга внезапно стали миллионерами
О выигрыше в новогоднем тираже "Русского лото" пенсионеры узнали не сразу. В день розыгрыша они отдыхали за городом и проверили билеты спустя неделю. Сегодня счастливые обладатели кругленькой суммы в сопровождении своего сына приехали оформлять выигрыш в лотерейный центр "Столото".
Это произошло спустя неделю после того, как объявились обладатели полумиллиарда из Свердловской области. По словам Любови Догоровой, она с мужем играет в лотерею уже много лет, перед Новым годом заядлые игроки купили десять билетов.
"Вспомнив, что у нас остались непроверенные билеты, я пошла к соседке, чтобы она посмотрела результаты тиража в интернете. Сначала подумала, что это 500 тысяч и очень обрадовалась, что мне повезло. Потом пересчитала нули и была шокирована", – рассказала Любовь Догорова.
Пенсионеры строят глобальные планы: они хотят купить новую квартиру, дачу и отдохнуть за границей. Часть средств супруги пустят на благотворительность – помогут родственнику-инвалиду и пожертвуют деньги детскому дому.
Напомним, что 1 января 2019 года в "Русском лото" разыгрывался миллиард рублей. Его разделили между собой два победителя – из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Также благодаря новогоднему тиражу в стране появилось 84 лотерейных миллионера.
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