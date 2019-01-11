Пассажирский самолет вернулся во Внуково из-за незапертой двери

Из-за подозрений о незапертой двери пассажирский самолет авиакомпании "Руслайн", на борту которого находились 47 человек, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Внуково, передает телеканал "360". После взлета сработал датчик незакрытия пассажирской двери, и командир принял решение дополнительно проверить лайнер.
Приземление прошло удачно. В результате инцидента никто не пострадал.
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