"ЕР" предложила направить деньги коррупционеров в Пенсионный фонд

Изъятые у коррупционеров средства будут поступать в Пенсионный фонд, заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Также партийцы предложили ряд других инициатив, которые были отражены в пакете поправок к законопроекту о пенсионных изменениях. В четверг, 6 сентября, он поступил на рассмотрение Госдумы.



По словам Турчака, изъятие средств у коррупционеров может за шесть лет принести федеральному бюджету более 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, в "Единой России" предложили депутатам и сенаторам отказаться от дополнительных пенсионных преференций. "Теперь такая возможность будет законодательно закреплена", – сказал секретарь Генсовета "ЕР".



Задача партии, подчеркнул он, – сделать граждан предпенсионного возраста максимально защищенными. С этой целью единороссы предложили возможность досрочного установления страховой пенсии для людей с большим трудовым стажем.

Кроме того, пакет поправок включает в себя сохранение сроков назначения накопительной пенсии, сохранение существующих условий по выходу на пенсию для коренных и малочисленных народов Севера, проведение ежегодной диспансеризации для работников предпенсионного возраста и другие инициативы.

"По мере оформления последуют и другие поправки, основанные на решении Генерального совета Партии", – сказал Турчак.

Помимо внесения поправок, единороссы ведут работу по совершенствованию законодательства по сохранению и расширению льгот для граждан предпенсионного возраста в субъектах Федерации. В настоящий момент фракции "ЕР" внесли соответствующие законопроекты в 65 регионах, сообщил вице-спикер Совета Федерации.

Также партийцы ведут активные консультации с бизнес-сообществом. По словам Турчака, инициативы "Единой России" о введении дополнительных программ по поддержке людей старшего возраста нашли одобрение в ряде крупных компаний.

Напомним, Госдума приняла законопроект о пенсионных изменениях в первом чтении 19 июля. После этого единороссы провели широкое обсуждение нормативно-правового акта в регионах, собрали предложения и направили их президенту.

В своем обращении к россиянам 29 августа глава государства поддержал ряд идей единороссов. В частности, относительно досрочного установления страховой пенсии, сохранения сроков назначения накопительной пенсии, проведения ежегодной диспансеризации для людей предпенсионного возраста и так далее. В четверг, 6 сентября, президентские поправки поступили на рассмотрение Госдумы.