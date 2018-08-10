"ЕР" обсудит предложения по настройке пенсионной системы

Единороссы на совместном заседании Генсовета партии и Совета руководителей фракций "ЕР" 20 августа обсудят предложения регионов по совершенствованию пенсионной системы. Решение было принято на заседании Президиума Генсовета "Единой России" в пятницу, 10 августа.



Заседание состоится с целью обобщения и анализа поступивших от регионов предложений по настройке пенсионной системы в рамках подготовки ко второму чтению соответствующего законопроекта. Кроме того, отметил секретарь Генсовета "ЕР" Андрей Турчак, это необходимо для учета мнений субъектов Федерации на предстоящих парламентских слушаниях, которые будут посвящены обсуждению нормативно-правового акта.

По словам единоросса, на заседании будут рассмотрены итоги муниципальных и региональных дискуссий по вопросу настройки пенсионной системы. Они прошли в прошлом месяце на партийных площадках. Турчак подчеркнул, что состоялось 400 муниципальных обсуждений и 77 региональных площадок.

В мероприятиях приняли участие более 30 тысяч экспертов, депутатов всех уровней, лидеров общественного мнения и представителей профсоюзов. "Также весь июль предложения от граждан поступали в том числе и через электронную форму, которая была открыта на сайтах региональных отделений "Единой России", – сказал секретарь Генсовета партии. По его словам, в ЦИК "ЕР" получили более полутора тысяч предложений, которые и будут рассмотрены 20 августа.





Напомним, Госдума в ходе пленарного заседания 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства. Реализация предусмотренных документом мер позволит создать условия для повышения уровня пенсий, а также для ежегодной индексации выплат выше уровня инфляции.

В третьей декаде августа на Охотном Ряду состоятся парламентские слушания по вопросу совершенствования пенсионной системы в связи с подготовкой соответствующего законопроекта ко второму чтению. Сбор поправок заканчивается 24 сентября.