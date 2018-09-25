В России обнаружили подмену рыбы в консервах

В России провели комплексное исследование консервов из лососевых рыб. Эксперты пришли к выводу, что вся изученная продукция безопасна и в основном качественна.
Однако некоторые производители клали в банку горбушу вместо более дорогих нерки и кижуча. Эксперты рекомендуют потребителям в первую очередь обращать внимание на цену продукта. Более того, лучше покупать продукцию, произведенную недалеко от моря, передает НСН.
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