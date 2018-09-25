В Петербурге мужчинам отбелили пах

Известная активистка Анна Довгалюк провела своеобразную акцию в метро Петербурга. Она находила мужчин с раздвинутыми ногами и обливала их пах отбеливателем, чтобы проучить так называемых угнетателей.
Широко раздвинутые ноги у мужчин в транспорте считается неуважительным по отношению к женщинам среди феминисток, так как представительницы слабого пола якобы страдают от "демонстрации маскулинности". Следующие акции пройдут в Москве и Казани, передает телеканал "360".
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