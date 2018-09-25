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Общество

Андрей Деллос награжден орденом Почетного легиона

Андрей Деллос. Фото: Пресс-служба
Президент ресторанного холдинга Maison Dellos Андрей Деллос удостоился высшей государственной награды Франции. Выдающийся ресторатор и художник стал кавалером ордена Почетного легиона.
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Радостную весть передал посол Франции в России Сильви Берманн. "С огромным удовольствием сообщаю Вам о том, что указом президента Французской Республики от 6 апреля 2018 года Вы удостоены звания кавалера национального ордена Почетного легиона", – говорится в письме дипломата, адресованном Андрею Деллосу.

Орден Почетного легиона – высший знак отличия во Франции. Награда была учреждена в 1802 году Наполеоном Бонапартом.

Решение о награждении принимает лично президент Франции как великий магистр ордена. Андрей Деллос встанет в один ряд с такими знаменитыми лауреатами, как Джузеппе Верди, Дорджио Армани и Оноре де Бальзак. Обладателями ордена Почетного легиона становились и россияне: знак отличия получили Владимир Путин, Иосиф Бродский и Владимир Спиваков.

Напомним, что Андрей Деллос – ресторатор и художник, почетный член Российской академии художеств. Он владеет одним из крупнейших в России ресторанных холдингов Maison Dellos, в состав которого входят легендарные "Кафе Пушкинъ", "Турандот", "Матрешка" и многие другие рестораны. 

Примечательно, что Андрей Деллос – единственный российский ресторатор, чье заведение удостоилось звезды Michelin – речь идет о Betony в Нью-Йорке. А совсем недавно, в декабре 2017 года, имя художника прогремело на весь мир в связи с открытием в Париже великолепного ресторана русской кухни Café Pouchkine.

Ресторанный дом Maison Dellos был основан в 1991 году. Андрей Деллос фактически возродил искусство haute cuisine в России. В холдинг входят такие известные заведения, как "Кафе Пушкинъ", "Матрешка", "Казбек", сеть "Му-му" и другие. Среди других проектов Андрея Деллоса – кейтеринговая компания, бутик ювелирного дома Buccellati, галерея "Турандот Антик" и центр косметологии "Посольство красоты".

25 сентября 2018, 12:28

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