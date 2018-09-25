Россиянам решили запретить "рыться" в чужих телефонах

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров придумал, как "улучшить супружескую жизнь россиян". Предложение чиновника касается гаджетов и личного пространства, пишет Ura.ru.
Петров выступил с инициативой ввести письменное согласие супругов на доступ к своим смартфонам, передает телеканал "360". По мнению депутата, cовременный человек имеет определенное количество устройств, хранящих личную, рабочую или коммерческую информацию, которая нуждается в дополнительной защите. Пока официальной реакции на предложение не последовало, сообщает Пятый канал.
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