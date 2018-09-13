Россияне заплатили здоровьем за отдых в Крыму

Летний отдых на юге страны дорого обошелся россиянам. Туристы потратили на лекарства более 50 миллионов рублей.

Отпускникам, которые выбрали для отдыха в июле Южный федеральный округ, пришлось потратиться на лекарства. В частности, они намного чаще покупали кишечный антисептик. Количество его упаковок, проданных аптеками, превысило показатель июля прошлого года сразу на 38%.

Всего на противодиарейные препараты жители и гости юга России израсходовали 333,2 миллиона рублей. Эксперты объясняют это совпавшими ростом интереса россиян к отдыху в Краснодарском крае и всплеском острых кишечных инфекций – в регионе не самая лучшая санитарно-эпидемиологическая ситуация.

Об этом же говорится в прогнозе Министерства природы. Ведомство ранее предупредило об угрозах, с которыми может столкнуться Россия в результате глобального потепления. Среди прочего указано, что в Южном федеральном округе может увеличиться заболеваемость острыми кишечными инфекциями. Главная причина – дефицит качественной питьевой воды, пишет "Коммерсантъ".

Лидерство региона по заболеваемости острыми кишечными инфекциями объясняется также снижением внимания к личной гигиене в местах с массовым скоплением людей. Кроме того, многие туристы приобретают пищу в необорудованных местах.

Тем временем в Екатеринбурге спасают учеников, заболевших вирусным менингитом. Число госпитализированных выросло до 14 человек. Еще у троих школьников энтеровирусная инфекция проявилась в других формах. Как сообщают медики, энтеровирусные инфекции особенно активны в летне-осенний период. Они характеризуются многообразием клинических проявлений: это серозный менингит, геморрагический конъюнктивит. Наибольшую опасность представляют тяжелые клинические формы с поражением нервной системы.