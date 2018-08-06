Кто виновен в гибели российских журналистов в ЦАР

В конце июля из Центральноафриканской республики (ЦАР) пришла шокирующая новость: местными бандитами были убиты трое российских журналистов – Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. Вскоре выяснилось, что они прибыли в страну для съемки материала о золотых приисках Ндассима. Информацию подтвердил беглый олигарх Михаил Ходорковский, занимавшийся финансированием поездки.

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