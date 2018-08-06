Кто виновен в гибели российских журналистов в ЦАР
Для понимания картины случившегося необходимо учитывать несколько ключевых моментов. Издание Africa Intelligence сообщило, что журналисты намеревались доказать связь между Россией и разработкой месторождения. Указывалось, что добыча на прииске велась при участии РФ.
Но эта версия легко опровергается рядом факторов. Прежде всего, транспортная доступность региона крайне низкая. При этом большая его часть представляет существенную опасность для человека ввиду большого количества незаконных вооруженных формирований, которые разделили эту территорию на сферы влияния. Более того, как выяснили местные журналисты, право на разработку месторождения в 2010 году были проданы компании из Канады, но до сих пор работы там не начинались.
Трагическая гибель российских журналистов вызвало множество споров среди общественности. Джемаль, Радченко и Расторгуев, не имевшие ни охраны, ни оружия стали легкой добычей бандитов. Могла ли ситуация сложиться по-другому, если бы опальный миллиардер Ходорковский подошел к вопросу безопасности журналистов должным образом?
Другой вопрос – на какие деньги беглый олигарх обеспечил
поездку журналистов в опасный регион? Получается, что Ходорковский заплатил
журналистам, обеспечил дорогую аппаратуру, билеты в гостиницу, но почему-то
поскупился на телохранителей, цена которым – всего лишь 350 долларов. И это при
том, что многим известно, что опальный олигарх имеет значительное финансовые
ресурсы в заграничных офшорах.
Есть мнение, что подобное стечение обстоятельств выгодно опальному миллиардеру. Никаких документов Ходорковский не предоставил, заявив лишь, что виновные будут найдены.
По мнению эксперта Дмитрия Захарова, в произошедшем должны разбираться правоохранительные органы. "Если действительно Ходорковский выделял средства для поездки на прииск журналистам, то он, думаю, хотел получить какую-то закрытую информацию об этом прииске. В любом случае думаю, что в этом случае часть вины произошедшего с журналистами на нем есть", - полагает аналитик.
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