Россиянам начали платить миллионы за помощь полиции

В России начнут платить за помощь правоохранительным органам. Приказ МВД о денежных поощрениях гражданам за участие в раскрытии преступлений и задержании подозреваемых вступил в силу 27 августа, передает телеканал "360".
Примечательно, что поощрять материально будут не только россиян, но и иностранцев, а также лиц без гражданства. Решение о назначении выплаты будет принимать должностное лицо, уровень которого зависит от суммы вознаграждения, пишет EG.ru.
Звездной паре посвятили саркастический стих
Медики подробно рассказали о состоянии певицы
Балерина обрадовалась неожиданной встрече
Подписчики сравнили своего кумира с русалкой