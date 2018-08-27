Россиянам начали платить миллионы за помощь полиции

В России начнут платить за помощь правоохранительным органам. Приказ МВД о денежных поощрениях гражданам за участие в раскрытии преступлений и задержании подозреваемых вступил в силу 27 августа, передает телеканал "360".

Примечательно, что поощрять материально будут не только россиян, но и иностранцев, а также лиц без гражданства. Решение о назначении выплаты будет принимать должностное лицо, уровень которого зависит от суммы вознаграждения, пишет EG.ru.