Пассажирский лайнер разбился в аэропорту Внуково

Ровно 49 лет назад, 26 августа 1969 года, в аэропорту Внуково потерпел крушение пассажирский самолет Ил-18 Б. На борту находились 102 человека, 16 из них погибли.



Лайнер выполнял рейс по маршруту Сочи – Москва – Норильск. В 20:18 при подлете к столице он начал снижаться с высоты 7800 метров до 5100 метров. Погодные условия были нормальными, воздушная обстановка также не вызывала опасений.



По схеме заход на посадку во Внуково экипаж должен был осуществлять по прямоугольному маршруту. Но капитан лайнера намеревался успеть снизиться до подходящей для посадки высоты по кратчайшему маршруту. В итоге Ил начал снижение с вертикальной скоростью 28 метров в секунду – это почти в три раза выше допустимой скорости.

Вскоре самолет снизился до 1200 метров. Экипаж, из-за спешки при посадке, забыл выпустить шасси. Сигнализировать об убранном положении шасси система просто не могла – сирену пилоты отключили. Нарушения в этом не было, поскольку из-за ее работы пилоты могли не слышать друг друга.

Ошибку совершил и бортмеханик: он не проверил готовность к посадке и не увидел, что шасси были убраны.

В итоге спустя 13 минут после начала снижения, в 20:31, лайнер рухнул на брюхо во Внуково. Из-за сильного удара о бетонную полосу лопасти винтов начали разлетаться в сторону, пробивая фюзеляж, разрывая электрические провода. Возник пожар, который начал стремительно распространяться по салону.

По взлетно-посадочной полосе лайнер промчался почти 1200 метров. Штурман незамедлительно открыл переднюю и заднюю входные двери, а также два аварийных выхода.

В салоне творился хаос. Паникующая толпа кинулась наружу, люди прыгали вниз, благо, из-за невыпущенных шасси было невысоко.

Аварийные службы аэропорта прибыли на место происшествия спустя 15 минут и ликвидировали пожар. Салон самолета сильно выгорел, но среди тех, кто успел оттуда выбежать, пострадавших не было.

Зато были погибшие – 16 человек, среди них 10 – женщины. Дело в том, что первыми на выход бросились мужчины, совершенно позабыв о том, что пропускать вперед нужно женщин и детей. За счет физической силы они смогли оттолкнуть тех, кто слабее, и первыми выбраться наружу. В итоге кроме 10 женщин погибли четверо детей и двое мужчин. Они скончались от отравления угарным газом.

Следствие установило, что катастрофа произошла по нескольким причинам. Во-первых, низкий уровень дисциплины, во-вторых, слабая подготовка обоих пилотов. Привели к трагедии и технические неполадки системы сигнализации положения шасси.