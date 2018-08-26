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Общество

Пассажирский лайнер разбился в аэропорту Внуково

Фото: wikipedia.org
Ровно 49 лет назад, 26 августа 1969 года, в аэропорту Внуково потерпел крушение пассажирский самолет Ил-18 Б. На борту находились 102 человека, 16 из них погибли.   
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Лайнер выполнял рейс по маршруту Сочи – Москва – Норильск. В 20:18 при подлете к столице он начал снижаться с высоты 7800 метров до 5100 метров. Погодные условия были нормальными, воздушная обстановка также не вызывала опасений. 

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По схеме заход на посадку во Внуково экипаж должен был осуществлять по прямоугольному маршруту. Но капитан лайнера намеревался успеть снизиться до подходящей для посадки высоты по кратчайшему маршруту. В итоге Ил начал снижение с вертикальной скоростью 28 метров в секунду – это почти в три раза выше допустимой скорости.  

Вскоре самолет снизился до 1200 метров. Экипаж, из-за спешки при посадке, забыл выпустить шасси. Сигнализировать об убранном положении шасси система просто не могла – сирену пилоты отключили. Нарушения в этом не было, поскольку из-за ее работы пилоты могли не слышать друг друга.  

Ошибку совершил и бортмеханик: он не проверил готовность к посадке и не увидел, что шасси были убраны.  

Фото: wikipedia.org

В итоге спустя 13 минут после начала снижения, в 20:31, лайнер рухнул на брюхо во Внуково. Из-за сильного удара о бетонную полосу лопасти винтов начали разлетаться в сторону, пробивая фюзеляж, разрывая электрические провода. Возник пожар, который начал стремительно распространяться по салону.  

По взлетно-посадочной полосе лайнер промчался почти 1200 метров. Штурман незамедлительно открыл переднюю и заднюю входные двери, а также два аварийных выхода. 

В салоне творился хаос. Паникующая толпа кинулась наружу, люди прыгали вниз, благо, из-за невыпущенных шасси было невысоко.  

Аварийные службы аэропорта прибыли на место происшествия спустя 15 минут и ликвидировали пожар. Салон самолета сильно выгорел, но среди тех, кто успел оттуда выбежать, пострадавших не было. 

Зато были погибшие – 16 человек, среди них 10 – женщины. Дело в том, что первыми на выход бросились мужчины, совершенно позабыв о том, что пропускать вперед нужно женщин и детей. За счет физической силы они смогли оттолкнуть тех, кто слабее, и первыми выбраться наружу. В итоге кроме 10 женщин погибли четверо детей и двое мужчин. Они скончались от отравления угарным газом.   

Следствие установило, что катастрофа произошла по нескольким причинам. Во-первых, низкий уровень дисциплины, во-вторых, слабая подготовка обоих пилотов. Привели к трагедии и технические неполадки системы сигнализации положения шасси.  

Автор: Федор Лопырев26 августа 2018, 09:56

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