Курбан-байрам 2018: традиции празднования
В Коране говорится, что ангел Джабраил во сне предстал перед Ибрахимом и поведал ему волю Аллаха: он должен принести в жертву своего сына. Ибрахим покорился, на месте, где, как считается, сейчас стоит Мекка, он начал готовиться к ритуалу. Сын его был послушным, он молился и плакал, но не выказывал сопротивления. И вот, казалось бы, сейчас наступит этот момент… Но жертвоприношения не произошло. Это было испытание от Аллаха, сможет ли человек отдать самое дорогое.
В итоге в роли жертвы выступил баран, а Ибрахим в награду за свою верность получил счастливое рождение второго сына.Отсюда и происходит традиция приносить в жертву баранов (или же коров, верблюдов, коз, овец). Жертва должна быть молодой и здоровой, без каких-либо физических изъянов. Ее кладут на землю, головой в сторону Мекки, и, как правило, произносят фразу "Во имя Аллаха, Аллах велик!". После мясо варится и употребляется в пищу. Шкуры жертвенных животных могут быть отданы в мечеть.
Пророк Мухаммед говорил, что в момент Суда принесенное в жертву животное ляжет на чашу совершенных добрых дел, его кровь очищает души верующих.В день праздника следует встать рано утром, совершить ритуальное омовение-гусль, одеться в чистую одежду и отправиться в мечеть на утреннюю молитву. После возвращения домой верующий вновь идут в мечеть или в специально место, где будет произнесена проповедь (хутба). После этого и приносится жертва.Традиции и ритуалы уходят корнями в глубину веков. Мусульмане пронесли их через годы и по сей день бережно хранят.
Разумеется, празднование будет проходить и в Москве и соберет десятки тысяч верующих. В связи с этим следует помнить, что рядом с мечетями перекроют некоторые улицы. Сообщается, что с 4 до 11 часов утра близ Московской соборной мечети будет остановлено движение транспорта на улицах Дурова, Щепкина (от Самарской улицы до Садового кольца), Мещанской, Гиляровского (от Карельского переулка до Садового кольца), в Капельском переулке (от проспекта Мира до улицы Гиляровского), а также на съезде с Садового кольца на Олимпийский проспект.
У Исторической мечети остановят движение на Большой Татарской улице, Старом и Малом Толмачевском переулках, Климентовском и Озерковском переулках, а также на Минской улице. В Бутово с 5 до 9 часов утра предусмотрено ограничение движения от улицы Академика Глушко до улицы Грина. А У мечети "Ярдям" будет перекрыта крайняя левая полоса улицы Хачатуряна и временно отменена остановка общественного транспорта "Новый Иерусалим".
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