В России устроили гулянья после смерти Успенского

Россияне отмечают День рождения Чебурашки — национального символа, "найденного в апельсинах". Недавно ушедший писатель Эдуард Успенский лично выбрал дату для официального праздника, передает сайт "Комсомольская правда".

Дело в том, что 20 августа 1966 года издательство "Детская литература" опубликовало его книгу "Крокодил Гена и его друзья". Главным героем рассказа стал, конечно же, Чебурашка.

