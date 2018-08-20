Названа точная дата отмены роуминга в России

Российские мобильные операторы сообщили даты отмены внутрисетевого роуминга. Абонентам, которые находятся в другом регионе, больше не придется платить за входящие вызовы.

С 20 августа будет отменен роуминг в сети "Билайн", передает телеканал "360". C 30 августа дополнительную плату перестанут взимать в МТС. Днем позже роуминг окончательно отменят в Tele2, а с 1 сентября – в "МегаФоне", пишет НСН. Напомним, что в июле 2017 года Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение "большой четверке", потребовав устранить необоснованную разницу в ценах.