Известная актриса обнищала и поселилась на дереве

Дом на дереве стал прибежищем звезды британского реалити-шоу Big Brother ("Большой брат"). Лиза Эпплтон обходится без электричества и воды с тех пор, как лишилась гонораров.

Телешоу завершилось, и Лиза перестала получать прибыль. Звезда попытала счастья в сфере продаж, но этих доходов не хватает, чтобы оплатить аренду комнаты. Фермер, сдающий жилье, разрешил актрисе пожить в доме на дереве до тех пор, пока женщина сама не захочет съехать.

"Я остаюсь в доме на дереве, потому что не могу позволить себе достаточно денег на выплату депозита в общей комнате в доме", – заявила 50-летняя Эпплтон изданию The Sun. В интервью звезда призналась: когда начались финансовые трудности, она подумывала о самоубийстве.

Однако теперь Лиза не унывает. Актриса развешивает по стенам фотографии и расставляет красивые вещи, чтобы сделать дом более уютным. Еще один плюс – временное жилище находится в десяти минутах ходьбы от работы.

Лиза Эпплтон получила известность в Великобритании, став участницей реалити-шоу Big Brother и связанных с ним проектов. В прошлом году она продемонстрировала поклонникам обновленный после очередной операции бюст.

Долгое время одна грудь Лизы была больше другой. Однако после липосакции и контурной пластики, по словам актрисы, "лишнее ушло". Своим бюстом она похвасталась на фотосессии в лесу, где позировала в одних стрингах.