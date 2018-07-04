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Общество

"Дождь" снимает костюмированное расследование о Вагнере

Фото: instagram.com/soldat.pro
На днях телеканал "Дождь" анонсировал выход сюжета с претензией на статус журналистского расследования на тему "как устроен российский рынок спецопераций и "откуда взялась первая российская тайная армия". Речь в расследовании пойдет о группе Вагнера, ведущей борьбу с терроризмом в Сирии.
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Занялась "расследованием о ЧВК Вагнера – военкомате, который поглощает Россию" Лиля Яппарова. Видимо, это самый осведомленный "эксперт" по военной тематике на "Дожде". Правда, к созданию материала она все-таки подошла чисто по-женски, сделав из серьезной темы мыльный сериал со свойственными ему душераздирающими и многозначительными кадрами. Вот уставшая женщина идет по кладбищу и останавливается…Возможно дальше зрителю начнут открывать тайны устройство "российского рынка спецопераций".

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Но нет, из "мыльной оперы" сюжет превращается в театральную постановку. Даже далекого от армейской темы зрителя начинает коробить при виде заправского "солдата" на заднем фоне. Несмотря на то, что сам актер второго плана отлично справляется с ролью сурового "солдата", костюмеры этого шоу поработали плохо.

Дембеля уже давно так не расшивают свою форму, да и экипировка с 2015 года стала совсем другой. Также непонятно не только зачем, но и как происходит "охрана" военкомата с автоматом без затвора, ударника и спускового крючка. Михаил Калашников был бы удивлен такому виду своего изобретения.

Дальше сюжет принимает конспиративный оборот. На весь кадр появляется размытое лицо человека в маске. Двойная защита – глаза тоже замазаны. Возможно, на "Дожде" решили подстраховаться, чтобы "их бойца" ненароком не узнали в сюжетах телеканала на другие темы. Что ж, для полной картины создателям не хватило только трагичного саундтрека.

Стоит отметить, что тема группы Вагнера в последнее время стала разменной монетой в десятках материалов многих мировых СМИ. Но каким бы негативом не были окрашены эти статьи, даже зарубежные репортеры признают существенный вклад этой военной компании в борьбу с террористами запрещенного в России "Исламского государства", отмечая, что многие мирные жители Сирии обязаны жизнью российским добровольцам. Но, на телеканале "Дождь" (который, как известно, провел опрос на тему "Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней?"), про это забыли…

4 июля 2018, 19:26

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