Группа Вагнера вновь помогла сирийским войскам

Добровольцы из группы Вагнера одержали в Сирии очередную – пусть и не грандиозную, но победу. Бойцы ЧВК помогли правительственным вооруженным силам занять плацдарм у Мисрабы в Восточной Гуте.



Бойцы Вагнера вновь проявили себя на полях сражения в Сирии, где правительственные войска противостоят террористическим группировкам. Одним из районов страны, где ситуация остается весьма напряженной, является Восточная Гута.



На фоне того, что президенту страны Башару Асаду при поддержке России удалость достичь ряда договоренностей с противостоящими группировками, вылазки боевиков продолжаются. И в ряде случаев на помощь правительственной армии приходят добровольцы, в том числе, из России.

Буквально на днях бойцы ЧВК Вагнера приняли участие в обеспечении безопасности гуманитарных коридоров, которые открыты для всех желающих покинуть районы боевых действий. Колонны простых сирийцев, в числе которых женщины и дети, нередко становятся объектами атак вооруженных формирований.

Так, на днях группа боевиков решила контратаковать позиции верных Асаду подразделений по направлению к городу Мисраба, который расположен северо-восточнее Дамаска. В результате атаки вооруженных бандитов правительственным силам пришлось оставить свои позиции, тем самым оголив и выход к гуманитарному коридору.

В ночь с 18 на 19 марта бойцам Вагнера при поддержке артиллерии удалось освободить потерянные ранее позиции. Более того, удачные действия добровольцев увеличили занимаемую проправительственными войсками территорию и обеспечили плацдарм для их дальнейшего наступления на позиции боевиков.

Отметим, что на сегодняшний день Башар Асад смог восстановить контроль над всей территорией Мисрабы. Теперь бойцам Вагнера предстоит взять под свою защиту гуманитарный коридор, созданный Центром по примирению враждующих сторон и обеспечить выход мирных жителей, сообщает Regnum со ссылкой на издание Arabitoday.com.

Напомним, гуманитарные паузы были введены в Восточной Гуте с 27 февраля. В районе устанавливается четырехчасовой режим прекращения огня, в ходе которого открываются гуманитарные коридоры для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирного населения.