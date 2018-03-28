Бойцы "Вагнера" следят за отходом боевиков из Восточной Гуты
Чтобы удостовериться в
правильности своих предположений журналисты обратились к военным экспертам.
Профессионалы детально изучили снимки и сделали заключение, что люди в военной
форме – это российские добровольцы из "Вагнера". На фото хорошо различимы отдельные
детали экипировки. Они, по заявлениям специалистов, не принадлежат ни
российским, ни сирийским военным.
Эксперты рассказали, что люди, запечатленные на снимках, одеты в камуфляжные костюмы "Горка" и снаряжены поясными продовольственными сумками "Спецоснащение". Кроме того, в арсенале бойцов разгрузочные жилеты 6Ш112, ремни "ДОЛГ-М2" и "ДОЛГ-М3". Впрочем, главный признак добровольца – его позывной, который попал в кадр – Аскольд.
Из полученных материалов аналитики сделали вывод, что бойцы группы Вагнера занимаются выяснением того, кто из боевиков не причастен к тяжким преступлениями и готов выйти из тени, а кто входит в число террористов и заслуживает разбирательства в соответствии с местными законами.
Сирийские власти прекрасно понимают, что допустить выхода бандитов в общем потоке людей с территории Восточной Гуты нельзя. Ведь радикалы, на чьих руках кровь сирийцев, не готовы к мирной жизни и снова возьмутся за оружие. В то же время, в числе противников Башара Асада есть и люди, готовые вернуться к нормальной жизни. К настоящему времени люди уже эвакуировались из Харасты, Арбина, Замалки, Хаззы, Джобара и ряда других населенных пунктов.
Основанная часть боевиков в районе Дамаска была раздроблена на три района. Центральный и южный уже капитулировали под угрозой уничтожения. Главным очагом сопротивления в Восточной Гуте остается пункт Дума.
Как напоминает Regnum, российские добровольцы Вагнера принимали непосредственное участие в ряде вооруженных конфликтов с исламистами в Сирии. К примеру, именно они боролись с террористами в провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс.
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