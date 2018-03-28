Бойцы "Вагнера" следят за отходом боевиков из Восточной Гуты

Ряд арабских СМИ распространили в интернете фото, на которых видно, как проходит вывод боевиков в районе города Арбин на территории Восточной Гуты, рядом с Дамаском. Под снимками говорится, что процесс проходит под контролем правительственных войск и российских военных специалистов. Впрочем, российские журналисты утверждают, что их сирийские коллеги до конца не разобрались и на фото не военные, а добровольцы группы "Вагнера", поддерживающие армию Асада в Сирии.

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