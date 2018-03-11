Российские добровольцы снова выручили армию Асада

Российские добровольцы из ЧВК Вагнера снова выручили правительственные войска в Сирии. На этот раз они помогли армии Башара Асада в Восточной Гуте.

В этом районе сейчас проходят самые жестокие столкновения с террористами сразу трех организаций – "Джебхат Ан-Нусры", "Джейш Аль-Ислам" и "Файлак Ар-Рахман" (все они запрещены в России). Регион стал настоящей горячей точкой: из-за того, что количество военных в сирийской армии за время долгого противостояния уменьшилось, а их боевой дух практически пал, они самостоятельно не могут успешно бороться с терроризмом.

На помощь в тяжелой ситуации пришли российские добровольцы из так называемой ЧВК Вагнера. За последнее время они уже успели зарекомендовать себя настоящими героями, у которых наработан большой боевой опыт борьбы с терроризмом. Бойцы уже освобождали важные стратегические высоты от боевиков именно в Восточной Гуте, а до этого добровольцы помогли правительственным войскам во время боев под Дейр-эз-Зором.

Однако там они и сами понесли незначительные потери. После авиаудара американской коалиции по позициям сирийских ополченцев погибли 14 российских добровольцев. В западной прессе писали о десятках и сотнях погибших, не приводя при этом заслуживающих доверия фактов. Реальную же цифру потерь назвал не так давно глава "Лиги ветеранов военных конфликтов" Андрей Трошев, которого некоторые СМИ называют руководителем ЧВК Вагнера.

Напомним, российские добровольцы из группы Вагнера принимают участие в конфликте в Сирии на стороне правительственных войск. Они внесли значительный вклад в разгром вооруженных бандитских формирований и освобождение значительной территории арабской республики от террористов и бандитов.