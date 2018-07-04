Родственников пациентов допустят в реанимацию
Одобренный депутатами документ дает родителям и иным члены семьи, а также законным представителям пациента право доступа в отделения реанимации и интенсивной терапии при оказании больному стационарной помощи. Изменения вносятся в часть 1 статьи 79 федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ.
Как отметил Николай Герасименко, внесший законопроект на
рассмотрении Госдумы, общественные и пациентские организации, а также деятели
искусства и культуры неоднократно обращались с просьбой допустить родственников
пациентов к ним в реанимацию. Законодатель посетовал, что в настоящее время
доступ практически ограничен, поскольку в законодательстве указано, что
медицинские учреждения должны создавать условия для посещения, при этом обязанности их разрешить нет.
Единоросс отметил, что в итоге все отдается на откуп главного врача и заведующего отделением реанимации. "Поэтому в одних отделениях допускают, например, у нас есть такое понятие, как "открытая реанимация", а в других – нет", – пояснил он.
По словам Герасименко, принятый нормативно-правовой акт позволит упорядочить этот процесс, введет обязанность медорганизации допускать родственников в реанимацию к пациенту. Порядок посещения, добавил единоросс, будет определяться нормативным актом минздрава.
Одобрение законопроекта парламентарий назвал крайне важным для всех родственников, в особенности для родителей маленьких детей. Он отметил, что поддержка родственников в таком случае очень важна.
Партийный проект "ЕР" "Здоровое будущее" нацелен на получение гражданами доступной и качественной медицинской помощи, а также на дальнейшее совершенствование высокотехнологичной медпомощи в России. Среди главных направлений партпроекта – развитие амбулаторных и стационарных детских медицинских учреждений, а также школьной медицины, улучшение качества окружающей среды, экологических условий.
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