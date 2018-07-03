Тренеру с 12 учениками предложили провести в затопленной пещере несколько месяцев

Операция по поиску пропавших без следа в пещере Там Луанг Нанн Нон на севере Таиланда тренера и 12 игроков молодежной футбольной команды увенчалась успехом. Все они живы, однако заперты в ловушке – из-за ливней вход в пещеру обвалился и был затоплен. "Мы пока не можем определить точную дату вывода детей на поверхность", – цитирует RT губернатора провинции Чианграй Наронгсака Осоттханакона.

Он объяснил, что большая часть пещеры по-прежнему остается затопленной, а откачка воды не приносит заметного результата. Пока детям предлагают отдохнуть и научиться азам дайвинга. При этом у опытных аквалангистов путь от входа в пещеру до места, где находятся дети, занимает около шести часов.

Власти рассматривают вариант, при котором с помощью специальной буровой техники будет пробита своеобразная шахта с поверхности земли в пещеру, через которую спасатели смогут достать футболистов и тренера.

Если этот план провалится, то детям предлагают подождать несколько месяцев, пока в Таиланде не закончится сезон дождей и уровень воды не спадет, передает "Интерфакс". Сейчас пленников пытаются обеспечить всем необходимым – от еды и питьевой воды до телефонной связи.