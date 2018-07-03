Дочь выдала шокирующие подробности смерти Березовского

Версия о самоубийстве российского олигарха Бориса Березовского, выдвинутая английской полицией, не выдерживает критики. К такому заключению пришел известный немецкий эксперт-криминалист Бернд Бринкманн.

Заключения британских криминалистов, расследовавших дело о смерти Березовского, вызвали сомнения у дочери олигарха, Елизаветы. Ей показалось подозрительным поведение охранника ее отца Ави. Профессионал из Моссада (израильской разведки) неожиданно покинул особняк в пригороде Лондона, где проживал беглый миллиардер, и поехал пить кофе. При этом он не только оставил Березовского одного, но даже не поставил дом на охрану и не включил видеокамеры.

По возвращении Ави, поняв, что Березовский заперся в ванной, побежал вызывать неотложку и звонить помощнику олигарха – вместо того, чтобы сразу выбить дверь. Все эти детали навели Елизавету на определенные подозрения, и она отправила материалы дела в Германию, эксперту Бернду Бринкманну. Немецкий криминалист известен тем, что сумел восстановить истинную картину в деле ватиканского банкира Роберто Кальве спустя 15 лет после его смерти, отметила Елизавета в интервью изданию "Гордон".

Бринкманн пришел к заключению, что в деле нет вообще ничего, говорящего о самоубийстве. Он заявил, что сомнения вызывают многие детали – в частности, характер странгуляционной борозды (следа, остающегося на теле после удушения), в реакции различных органов и тканей. Немецкий профессор встретился с английском коронером и объяснил ему суть своих выводов. Позже Бринкманн выступил на суде, который в итоге решил, что достоверно установить обстоятельства смерти олигарха невозможно.

67-летний российский олигарх Борис Березовский был найден мертвым в своем особняке в 40 километрах от Лондона пять лет назад. Причиной самоубийства миллиардера назвали разлад в делах и сопутствующую депрессию.