В США на видео попало "явление Бога"

Американец выложил в Facebook видеозапись урагана в Алабаме. Пользователи соцсети увидели в ролике, как по небу среди облаков шагает фигура, похожая на Иисуса Христа.



Зрители впали в религиозный экстаз. Одна из пользовательниц Сети отметила, что фигуру Господа видно в записи около 2:38. Другие комментаторы присоединились к женщине. "Аминь!", "Это видео изменило мое сердце и ум", – написали они. Были и другие версии происхождения удивительного явления. Некоторые предположили, что на видео запечатлено привидение, а другие разглядели в ролике НЛО.