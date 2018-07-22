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Общество

Кровавая бойня в Курске: убита двухлетняя девочка

Фото: Dni.Ru
На что способен человек, обуреваемый ревностью, предсказать невозможно. Иногда это безрассудство, граничащее с преступлением, но бывает и так, что ревнивец идет до конца. Такие события заканчиваются настоящей трагедией.
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В 1968 году именно так произошло в Курске: два солдата срочной службы расстреляли в городе семью коммунистов в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию. Об этом, по крайней мере, сообщили вражеские голоса.

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 Криминальный СССР

Сюжеты Криминальный СССР

Но на самом деле все было несколько проще и даже страшнее. Никакого политического подтекста эта история не имела, но было убито 14 и ранено 17 человек. Среди убитых были маленькие дети.

Никто в СССР тогда и думать не мог, что в стране может произойти террористический акт. А, между тем, на привокзальной площади Курска два солдата внутренних войск, сами того не зная, его совершили.

Рядовой Виктор Коршунов и ефрейтор Юрий Суровцев расстреляли из автомата два десятка человек. А произошло все из-за банальной ревности. Суровцев до призыва в армию проходил лечение в Курской областной психиатрической больнице с признаками психического инфантилизма. Удивительно, что он вообще попал в ряды Вооруженных сил и даже получил звание ефрейтора.

Юрий Суровцев. Фото: wikipedia.org

Его сослуживец - рядовой Коршунов – недалеко ушел от старшего по званию: перед призывом в армию он был отчислен из института за поведение, недостойное советского студента. Но в войсках он все-таки показал себя с лучшей стороны: Коршунов был лучшим стрелком части, имел знак "Отличник Советской армии".

Незадолго до дембеля Коршунов получил письмо от своей девушки, в котором она сообщала, что отношения между ними кончились и она выходит замуж за другого. Эта история стара как мир, сколько солдат получали такие письма…

Виктор Коршунов. Фото: wikipedia.org

Но Коршунов решил уйти из жизни, заодно захватив с собой как можно больше народу. Рядовой и ефрейтор решили действовать сообща. Мстители задумали напасть на какое-нибудь серьезное учреждение, например, на  горком КПСС, здание управления внутренних дел или городскую прокуратуру.

Бойцы взяли с собой два автомата Калашникова с боезапасом. Причем, весь этот арсенал они спрятали в чемоданах, а чтобы автоматы поместились в них, отпилили у оружия приклады.

Фото: Курбанбаев Фархад/Фотохроника ТАСС

Проведя регонсценировку на местности, от идеи захватить горком пришлось отказаться. В том же здании располагался опорный пункт милиции, а быть сразу же застреленными не входило в планы Коршунова и Суровцева.

Тогда солдаты отправились к железнодорожному вокзалу. Там, в доме, выходящем окнами на привокзальную площадь, жила приятельница Коршунова и Суровцева. По некоторым сведениям, оба даже бывали иногда у нее в гостях.

То, что было дальше, напоминает фильм ужасов. Они позвонили в квартиру, где все уже спали. Хозяйка спросила, кто там. Коршунов попросил позвать Тамару. Хозяйка, узнав голос, открыла дверь и тут же упала, скошенная автоматной очередью. В квартире находились восемь человек, в том числе и дети.

Виктор Коршунов. Кадр youtube.com

Ворвавшись туда, преступники расстреляли младшую дочь хозяйки и ее мужа, затем убили их детей – мальчика и двухлетнюю девочку. Проснулась и выбежала Тамара – старшая дочь хозяйки. Коршунов отшвырнул ее в сторону и переключился на заплакавших детей. Старшую девочку застрелил, а младшей, как утверждают ветераны милиции, разбил голову утюгом. Живой осталась только Тамара. Ее связали и заперли в ванной.

Почти сутки солдаты пьянствовали в квартире, заваленной трупами и смотрели телевизор. Когда кончилась водка, Суровцев спустился в магазин и купил еще несколько бутылок.

На следующий день бойцы заняли позицию у окна, из которого отлично просматривалась широкая привокзальная площадь, и начали стрельбу короткими очередями. Людей на площади было много, и жертвами этой стрельбы стало еще пять человек.

Кадр youtube.com

Затем появился автозак с осужденными, которые должны были в этот день убыть на этап. Бандиты открыли стрельбу по автозаку, одного из тех, кто в нем находился, убили. Водитель сумел сориентироваться и отогнать машину в сторону, иначе жертв было бы еще больше.

Милицейский штаб, собравшийся в соседнем доме, начал безуспешные переговоры с террористами. Через несколько часов прибыло военное начальство дезертиров, но и оно не смогло уговорить солдат сдаться.

Пьяный Суровцев, устав вести бессмысленные переговоры, впал в истерику и расстрелял напарника, после чего сдался милиции. Выводили его из квартиры, переодев его в милицейскую форму: боялись самосуда со стороны собравшейся у подъезда толпы.

Кадр youtube.com

Суд приговорил ефрейтора Советской армии Юрия Суровцева  к высшей мере наказания. Есть, правда, легенда, которая гласит, что Суровцев был осужден на 11 лет, и что такой мягкий приговор поверг в шок жителей Курска. Но это, скорее, чьи-то домыслы: судя по архивным документам, убийцу все-таки расстреляли.

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22 июля 2018, 10:21

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