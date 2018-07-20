Москвичам пообещали град и штормовой ветер

Вечером 20 июля в Москве ожидаются сильный дождь и град, сопровождающиеся ветром с порывами 12-17 метров в секунду, передает сетевое издание m24.ru. Стихия, по прогнозам синоптиков, разыграется и в Подмосковье.
Гидрометцентр продлил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности. Москвичам посоветовали переждать шторм в капитальных строениях и избегать рекламных щитов и шатких конструкций.
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