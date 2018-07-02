Крымский мост подарили Украине
Сотрудники крупной американской компании, видимо, нашли для себя наиболее "политкорректный" способ обозначить объект на карте. Cо стороны Таманского полуострова мост подписали на русском языке, а ближе к Крыму – по-украински: "Кримський Мiст".
Пользователи соцсетей не оставили без внимания данный курьез. Некоторые из них поинтересовались, с какой стати Крымский мост вдруг стал украинским, другие же стали шутить насчет мечты Киева присвоить себе чужое. "Жители Незалежной наконец-то получили, что хотели. Пусть и виртуально", – веселятся обитатели Всемирной паутины.
Стоит отметить, что сам Крымский мост появился на Google Maps не сразу. Первое время разработчики продукта будто не замечали объект, по которому к тому времени уже массово двигался транспорт и хлынули потоки туристов, передает Ura.ru.
На Google-картах Крымский мост демонстративно подписали на украинском языке, но ближе к Таманскому п-ову Крымский мост написан на русском языке. Ну так.. на всякий случай. pic.twitter.com/NXo7mcKEAR— ludmila deyalta (@ludmiladeyalta) 1 июля 2018 г.
Когда ситуация стала вызывать откровенный смех, мост все-таки появился на карте, однако по нему нельзя было построить маршрут для автомобиля. Однако с мая по июнь 2018 года по переправе проследовало более полумиллиона транспортных средств.
Напомним, что агентство финансово-экономических новостей Bloomberg опубликовало карту, на которой Крым не принадлежит ни России, ни Украине. В статье о политической ситуации в странах с развивающимися рынками журналисты выделили Украину желтым цветом, а Россию – темно-серым. Крым оказался светло-серым, будто он не входил в предмет исследования.
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