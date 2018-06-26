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Общество

Крымский мост опасен для жизни

Фото: most.life
Туристический сезон в Крыму набирает обороты. По подсчетам Ростуризма, в этом году полуостров посетят порядка шести миллионов отдыхающих. Особые надежды связаны с Крымским мостом, который был открыт в середине прошлого месяца, значительно упростив доступ в регион. Но напряженность вокруг новой дороги по-прежнему сохраняется. Угрожавшие провокациями украинские радикалы и засылаемые на полуостров Киевом диверсанты могут представлять большую опасность для тех, кто решит отправиться на отдых в Крым по мосту.
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Автомобильное движение по мосту было открыто 16 мая. Как и ожидалось, автомобилисты по обе стороны Керченского пролива начали активно пользоваться новой дорогой. Уже к полудню того же дня по новенькому мосту проехали более пяти тысяч автомобилей.

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Спустя месяц с начала движения цифры гораздо более впечатляющие – 500 тысяч транспортных средств в обоих направлениях. По словам руководителя комитета заксобрания Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, социологическое опросы показывают, что проехать по мосту хотя бы раз в жизни мечтает почти каждый россиянин.

В Ростуризме между тем корректируют вверх планируемые показатели турпотока на полуостров в этом году. Благодаря открытию Крымского моста количество отдыхающих на полуострове может увеличиться примерно на 20% и превысить 6,5 миллиона человек, полагают в ведомстве, ссылаясь на предсказуемо высокий трафик на новой дороге.

Между тем украинские националисты обещали еще в день открытия моста устроить на нем провокацию. Но не получилось. Однако это не значит, что радикалы отказались от своих планов. Опасаться России стоит и диверсантов, которых украинские спецслужбы отправляют на полуостров.

Фото: most.life

Так, в августе прошлого года сотрудники ФСБ предотвратили совершение диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. В ходе проведения оперативных мероприятий был задержан агент Службы безопасности Украины (СБУ) Геннадий Лемешко, до этого принимавший участие в так называемой антитеррористической операции ВСУ в Донбассе.

Кураторы поставили перед ним задачу в разгар курортного сезона вывести из строя линии электропередачи Судак – Новый Свет, поджечь лес в районе Судак – Алушта и ко всему прочему устроить обвал горных пород для перекрытия трассы из Судака в Новый Свет. Повязали незадачливого диверсанта как раз в тот момент, когда он пытался повредить линии электропередачи. В мае этого года суд в Судаке огласил приговор Лемешко. Для того, чтобы подумать над своим поведением, у него будет восемь лет в колонии общего режима.

Риски проникновения украинских диверсантов в Крым все еще сохраняются, заявил некоторое время назад глава погранслужбы ФСБ России, генерал армии Владимир Кулишов. Кроме того, необходимо брать во внимание напряженную ситуацию в Азовском море, где Незалежная проводит учения своих военно-морских сил.

Фото: most.life

В таких условиях Крымский мост становится очень удобным объектом для провокаций и диверсий со стороны украинских сорвиголов. Эксперты, между тем, призывают не волноваться – ситуация вокруг моста находится под пристальным вниманием российских спецслужб. "Украинским диверсантам, которые попадают на территорию Крыма, пока не удалось реализовать свои деструктивные планы, то же и с мостом. Но спецслужбы начеку, поэтому вероятность атаки низкая, хоть и сохраняется", – отметил в беседе с корреспондентом Dni.Ru директор Центра политологических исследований Павел Салин.

По его словам, если официальный Киев еще пытается держать себя в каких-то рамках, то радикалы, неподконтрольные украинским властям, вполне способны пойти на крайние меры. "Наши силовые структуры это прекрасно понимают, поэтому думаю, что вопросам безопасности на Крымском мосту уделяется гораздо больше внимания, чем на объектах подобного масштаба в других частях России", – полагает эксперт.

Аналитик не стал исключать, что провокации возможны к очередным выборам президента Украины, которые состоятся в конце марта следующего года. "Но не факт, что они пройдут в установленный срок. В отличие от политической ситуации в России или Европе, внутреннее положение Украины весьма нестабильно, поэтому вариантов возможного развития событий гораздо больше", – отметил Салин.

Автор: Иван Поляков26 июня 2018, 21:52
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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