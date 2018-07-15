Новгородский тракторист стал королем криминальной Москвы

Во времена перестройки в СССР происходит резкий всплеск преступной активности. Появляются новые банды, которые конкурируют между собой за сферы влияния. Одной из них была Ореховская преступная группировка, главой которой стал выходец из Новгородской области Сергей Тимофеев по кличке Сильвестр.

Родился будущий "криминальный король Москвы" в 1955 году в Мошенском районе Новгородчины. Как вспоминали односельчане, Сережа Тимофеев рос спокойным парнем, вредных привычек за ним не числилось. Наоборот, молодой человек вел здоровый образ жизни и активно занимался спортом.

В 1973 году он был призван в армию. Благодаря своим внешним данным высокий и статный Тимофеев попал в Кремлевский полк. После дембеля возвращаться в родное село не пожелал, решив остаться в Москве. В столице Тимофеев поселился в рабочем общежитии, работал в управлении механизации Главмосстроя.

Занятий спортом 20-летний Тимофеев не бросил. Наоборот, знакомые часто видели его в качалке, где тот усердно занимался на тренажерах. За мускулатуру друзья дали ему прозвище Сильвестр, в честь актера Сильвестра Сталлоне, снимавшегося в культовых боевиках.

В начале 1980-х годов будущий криминальный авторитет связался со шпаной из района Орехово – южной окраины Москвы. Работать в управлении механизации Тимофееву более было неинтересно, да и денег там много не поднимешь. Новые друзья решили зарабатывать на жизнь преступностью. Они грабили дальнобойщиков на трассе и продавали доставшийся товар на черном рынке.





Тогда же "ореховские" во главе с Сильвестром начали крышевать девушек легкого поведения у ресторана "Арбат" на Калининском проспекте (ныне улица Новый Арбат. – Прим.Ред.). Постепенно Тимофеев и его банда подчиняют южные и юго-западные окраины столицы. Ему платят дань мелкие воры и частные извозчики, а в разгар перестроили "ореховские" начали крышевать только появившийся легальный советский частный бизнес.

Правоохранительные органы заинтересовались прытким мафиози, и в 1989 году он загремел за решетку сразу по четырем статьям - вымогательство, незаконное хранение оружия, грабеж и нелегальное коммерческое посредничество. Тем не менее, осудили Сильвестра лишь на два года.

После отсидки Тимофеев взялся за старое. Он смог объединить преступные группировки юга и юго-запада столицы в единую Ореховскую ОПГ. Аппетиты Сильвестра возросли: от мелких коммерсантов он вскоре перешел на банки, возникавшие в новым экономических условиях как как грибы после дождя. Ему подчинялись кафе, рестораны и ночные клубы.





Злейшими врагами "ореховских" были кавказские группировки. Одним из значительных эпизодов разгоревшейся криминальной войны было убийство вора в законе Виктора Глобуса Длугача, которого, по некоторым данным, "короновали" кавказцы, желавшие с помощью авторитета укрепить свое влияние в российской столице. Глобус был убит в ночь с 9 на 10 апреля 1993 года на выходе из клуба "ЛИС’С" киллером Александром Солоником, известным в криминальных кругах под прозвищем Саша Македонский.

Ореховской группировке приписывают и убийство в апреле 1994 года Отари Квантришвили – одного из самых влиятельных воров в законе того времени. Пулю в него пустил близкий к "ореховским" Алексей Шерстобитов по прозвищу Леша-солдат.

Постепенно конкурентов на криминальном Олимпе Москвы у Сильвестра не осталось. Летом 1994 года Тимофеев летал в США, где, по некоторым данным, встречался с влиятельным авторитетом Вячеславом Япончиком Иваньковым. Тот якобы дал Тимофееву "благословение" на управление Москвой.





Вершины влияния Сильвестр достиг к осени 1994 года. Преступный мир столицы, да и всей страны, назвал его некоронованным королем Москвы. Он взял под контроль ряд крупных банков и других коммерческих структур. От крупных бизнесменов он требовал мзду в размере 30% от прибыли, от мелких - до 70%. В его гараже стояли два "Мерседеса", которые были оборудованы телефонами сотовой связи.

Криминальное раздолье закончилось для лидера "ореховских" 13 сентября 1994 года. Тимофеев находился в своем "Мерседесе" у дома номер 46 по 3-й Тверской-Ямской улице. В 19:05 раздался страшный взрыв, машина Сильвестра взлетела на воздух. Позже правоохранители установили, что в автомобиле авторитета было заложено радиоуправляемое взрывное устройство. Тимофеева же опознал дантист, который незадолго до убийства устанавливал ему зубные коронки.

Однако в криминальных кругах сразу появились сомнения в гибели авторитета. Поговаривали, что благодаря финансовым махинациям Сильвестр обогатился на 18 миллиардов рублей, а затем вывел заработанные деньги в западные банки. После этого он якобы инициировал собственную смерть, а сам вылетел в США, где изменил внешность и начал жить спокойной жизнью, покончив с криминалом. В пользу этой версии говорит тот факт, что за пару месяцев до инцидента на Тверской-Ямской авторитет переправил в Соединенные Штаты свою семью.

Тем не менее, спустя много лет правоохранительные органы установили личность убийцы главы Ореховской группировки. Им оказался Сергей Ося Буторин – ближайший соратник Тимофеева, который хотел занять его место.