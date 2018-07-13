Кремль отреагировал на жалобное письмо мамы Сенцова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию об обращении Людмилы Сенцовой к главе государства с просьбой о помиловании ее осужденного сына, украинского режиссера. По словам официального представителя Кремля, письмо пока не дошло адресату.

Песков отметил, что согласно закону к российскому лидеру с просьбой об освобождении должен обратиться сам Олег Сенцов. При этом он добавил, что, когда письмо от матери террориста дойдет, оно будет рассмотрено.

При этом Дмитрий Песков добавил, что конкретных сроков в этом отношении нет. "Случай достаточно резонансный. Он достаточно понятный с точки зрения вердикта суда. С точки зрения признания виновным, причем по очень тяжким обвинениям", — приводит слова пресс-секретаря президента Пятый канал.

Ранее мать осужденного в России режиссера в день его рождения написала письмо Владимиру Путину с просьбой сжалиться над сыном. Женщина попросила главу государства "проявить милосердие" и "не губить его жизнь и жизнь его близких". Людмила Сенцова подчеркнула, что реализовать план сын не успел.

Напомним, что режиссер был задержан в мае 2014 года по обвинению в поджоге и подготовке теракта в Крыму. По версии следствия, вместе с подельниками он планировал взорвать несколько объектов в Симферополе. В свою очередь Олег Сенцов вину отрицает. В 2015 году его приговорили к 20 годам колонии строгого режима.