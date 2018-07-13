Мать террориста Сенцова просит Путина о помиловании

В Сети опубликовано прошение Людмилы Сенцовой о помиловании ее сына, осужденного в России за подготовку террористических актов на территории Крыма. По словам женщины, семья украинского режиссера "ждет его дома".



Людмила Сенцова заявила, что и сама не готова убеждать российского президента в невиновности сына. В прошении она изложила собственную оценку событий, отметив, что знает Олега "как мирного гражданина и человека".

Кроме того, женщина подчеркнула, что реализовать план сын не успел. "Просто скажу, что он никого не убивал", – говорится в прошении, опубликованном на сайте "Эха Москвы".

Сенцова добавила, что ее внуки "не будут счастливы". "Прошу Вас, Владимир Владимирович, проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова", – резюмировала женщина.

Напомним, что режиссер Олег Сенцов был задержан в мае 2014 года по обвинению в поджоге и подготовке теракта в Крыму. По версии следствия, вместе с подельниками он планировал взорвать несколько объектов в Симферополе.

Позже выяснилось, что у режиссера была найдена взрывчатка. Сенцов вину отрицает. В 2015 году его приговорили к 20 годам колонии строгого режима.

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