Сообщники Сенцова признались в передаче взрывчатки режиссеру

Скандал разразился на конференции ОБСЕ, которая проходит в Киеве. Украинский военный заявил собравшимся, что лично доставлял взрывчатку Олегу Сенцову, осужденному в России за терроризм.

Неожиданным откровением удивил участников конференции ОБСЕ неизвестный в военной форме. Он взял слово и рассказал, что лично перевозил взрывчатку, которую должны были передать Олегу Сенцову – ее намеревались использовать во время терактов в Крыму.

По словам военного, в 2014 году он ввез на территорию полуострова некий предмет, из-за которого впоследствии украинского режиссера и осудили. "Один из тех предметов перевозил я лично – на собственном автомобиле, на котором я перевозил наших военных, до последнего бойца, из Крыма", – приводит слова разоблачителя РИА Новости.

Украинский режиссер Олег Сенцов отбывает 20-летний срок заключения в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком округе за подготовку терактов в Крыму. Выступивший с разоблачением мужчина заявил, что хочет помочь украинским спецслужбам найти людей, которые выдали Сенцова. По словам военного, режиссер располагает информацией, из-за которой его освобождение невыгодно Киеву.

Тем временем украинские СМИ выяснили, кто этот загадочный разоблачитель. Как пишет "Страна.ua", в Facebook он представлен как Иван Сирко, а его настоящее имя – Сергей Стериков. Он часто позирует на фотографиях с украинскими военными и носит форму.

По данным издания, Сирко принимал участие в боях в Донбассе, а сейчас возит на юго-восток страны гуманитарную помощь. В 2014 году Стериков действительно был в Крыму.