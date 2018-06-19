Поклонская набросилась на Собчак из-за жалобы Путину
Ряд актеров, режиссеров и телеведущих, в числе которых и Ксения Собчак, написали 19 июня открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать Сенцова. Поклонскую это обстоятельство возмутило.
"Хорошо помню День Победы – 9 мая 2014 года, когда мы задержали и арестовали в Киевском районном суде Симферополя группу лиц во главе с Сенцовым за подготовку к совершению террористических актов на территории Республики Крым", – цитирует политика сайт "Комсомольская правда". По словам Натальи Поклонской, всего лишь по одному из эпизодов они должны были установить взрывное устройство у мемориала Вечного огня в Симферополе и привести в действие в момент возложения цветов.
Экс-прокурор полуострова осудила защитников режиссера. "Подписывая подобную петицию о его освобождении, задумывались ли инициаторы о последствиях преступлений, за которые отбывает наказание террорист? Действия Сенцова должны были повлечь за собой многочисленные человеческие жертвы", – заявила она. Также Поклонская заявила, что гордится тем, что выступала обвинителем по делу Сенцова.
Напомним, к российскому лидеру обратились 12 деятелей культуры. Среди них актриса Чулпан Хаматова, телеведущие Ксения Собчак и Владимир Познер, глава Роскино Екатерина Мцитуридзе, режиссеры Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, Алексей Учитель, Юрий Норштейн и другие.
Как писали Dni.Ru,
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что общественный
резонанс "не может повлиять на вступившее в силу решение суда". Олег
Сенцов был осужден в России на 20 лет колонии по обвинению в терроризме. В мае
режиссер объявил голодовку, требуя освободить несколько десятков заключенных в
нашей стране украинцев.
В Сети появилась странная информация
Балерина снялась в одних гипюровых трусах
Журналист не будет комментировать матчи ЧМ-2018
Влюбленные поделились новостями в своих микроблогах