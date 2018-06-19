Поклонская набросилась на Собчак из-за жалобы Путину

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обрушилась с критикой на российских деятелей культуры, которые встали на защиту обвиненного в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова. Экс-прокурор Крыма напомнила, как выступала обвинителем по его делу.



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