Сексуальную зависимость признали серьезным психическим расстройством
Медики внесли так называемое расстройство сексуального поведения в перечень зависимостей. Список симптомов, по которым можно диагностировать недуг, настораживает.
Среди них – "повторная попытка сексуальной активности, несмотря на неблагоприятные последствия", а также "малое удовлетворение от предыдущего полового контакта". Ученые убеждены: есть все основания поставить сексуальную зависимость в один ряд с алкоголизмом и пристрастием к психотропным веществам, сообщает Science Alert.
Медики уже взялись за разработку курса лечения сексоголиков, взяв за основу специальную программу для реабилитации наркоманов. Проект включает в себя 12-ступенчатую систему восстановления, в которой задействованы как медикаменты, так и консультации врача-психиатра.
Сексологи подчеркнули, что, помимо секса, привыкание вызывает и просмотр порно. Однако такая зависимость не приводит к серьезным последствиям.
Ранее сообщалось, что большинство опрошенных американцев мечтают о групповом сексе. Более того, мужчины и женщины предпочитают контролировать партнера в постели и рады разнообразию.
Ведущей "Дома-2" очень обидно
Актриса дала откровенное интервью
Примадонна не пришла на юбилей к актеру
Сергей Зверев пытался привести женщину в чувство