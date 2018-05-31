Отсутствие секса убивает женщин

Отказ от секса чреват самыми серьезными последствиями для женского организма. Секс-терапевты рекомендуют не оставлять регулярные занятия эти увлекательным "спортом".

Причин, по которым не стоит отказывать себе в регулярном сексе, множество. Во-первых, пропадает либидо – сексуальное желание. Не надо верить мифу о том, что долгое воздержание наращивает внутреннее возбуждение. На самом деле все не так: чем дальше, тем более вялым становится человек, секса хочется все меньше. Нужный градус желания можно поддержать лишь постоянной практикой.

Месячные у воздерживающихся от секса дам становятся еще неприятнее. А хороший секс может сократить период менструации, утверждает секс-терапевт Сэри Купер, слова которой приводит Пятый канал.

Оказывается, долгий перерыв в сексуальной жизни приближает менопаузу, поскольку стенки влагалища становятся слабее. Североамериканское общество менопаузы (есть, оказывается, и такая организация) предупреждает: регулярный секс оттягивает появление возрастных особенностей. Кроме того, большие перерывы в интимной жизни усложняют выработку естественной смазки.

Есть и еще одна причина, по которой не стоит отказываться от секса. Правда, прямых доказательств этой теории нет – только косвенные. Тем не менее считается, что отказ от секса приводит к снижению интеллектуальных способностей. А еще женщина без секса больше подвержена стрессам – что, впрочем, давно замечено.

Ранее сообщалось, что ученые выявили прямую связь между регулярностью половой жизни женщины и ее красотой. У представительниц прекрасного пола, не испытывающих проблем в личной жизни, чистая и гладкая кожа, более свежий взгляд, румянец и другие, не менее важные признаки.

