Номер телефона приравняют к удостоверению личности

Рабочая
группа по нормативному регулированию цифровой экономики при правительстве РФ предложила
приравнять к паспорту гражданина России номер мобильного телефона, сообщает РИА ФАН. Соответствующий документ был предварительно одобрен экспертами.
Законопроектом предлагается ввести девять идентификаторов: электронная подпись, авторизация в единой системе идентификации и аутентификации, биометрия или дактилоскопические данные, а также номер мобильного телефона.
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