Живодер шесть лет убивал кошек и кормил их мясом народ
Живодер признался, что убивал котов ради мяса, которое после этого употреблялось в пищу. Он уточнил, что за годы расправился более чем с тысячей животных.
34-летний житель Кении продавал мясо местным уличным торговцам, передает телеканал "360". В общей сложности он заработал на грязном деле почти пять тысяч долларов.
По словам злоумышленника, он решил открыть "зверский бизнес", когда обнаружил "незанятую нишу на рынке". "Я занялся этим в 2012-м, когда увидел, что продавцам самосы нужно мясо", – заявил кениец. Он сообщал покупателям, что берет товар на местной свалке, однако ничего не говорил о котах.
Живодер попался правоохранителям после того, как был замечен за разделыванием кошки возле местной больницы. Разъяренная толпа прохожих чуть было не разорвала злоумышленника на части. "Получается, большая часть еды в Накуру непригодна для употребления в пищу. Это просто пугающе!" – отметил один из местных жителей.
В суде живодер заявил, что якобы не знал о незаконности продажи кошачьего мяса. В результате задержанного приговорили к трем годам лишения свободы. Более того, теперь он обязан выплатить штраф в две с половиной тысячи долларов.
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