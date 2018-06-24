Псих с топором проломил голову известному ученому

Академик Сергей Капица был одним из самых известных ученых в СССР. В сферу его научных интересов входила физика, электродинамика, кроме того, он занимался проблемами демографии. Многим он стал известен как бессменный ведущий научно-популярной передачи "Очевидное – невероятное". В 1986 году на ученого было совершено покушение: психически неуравновешенный мужчина с топором напал на Капицу прямо в стенах вуза, где он преподавал.



Сергей Капица долгое время читал лекции по общей физике в Московском физико-техническом институте (МФТИ) в Зеленограде. Студенты его очень любили, а коллеги-преподавали уважали.



О Сергее Петровиче говорили как об очень отзывчивом человеке, всегда готовым прийти на помощь. Поэтому кровавая драма, разыгравшаяся в стенах МФТИ в конце 1986 года, глубоко шокировала коллектив вуза.

В один из декабрьских рабочих дней Капица как обычно прочитал лекцию и покинул аудиторию. Неожиданно сзади на него набросился неизвестный и дважды ударил ученого по голове туристическим топориком.

Но Капица был не из робкого десятка, да и спортивная подготовка давала о себе знать: в свободное от науки время физик занимался подводным плаванием. Ученый не растерялся, в завязавшейся борьбе смог выхватить орудие у нападавшего, а затем, ударом обуха в лоб, нейтрализовать злоумышленника.

С топором в руках, с ранами, истекающими кровью, физик смог добраться до своей кафедры, где вызвал скорую помощь. А спустя несколько минут он потерял сознание и рухнул на пол.

Ученый был госпитализирован в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы, где ему наложили 17 швов. Злоумышленник же был задержан и судим. Тем не менее, тюремного заключения он избежал: суд признал преступника невменяемым и отправил на принудительное психиатрическое лечение.

Примечательно, что имя нападавшего так и не стало достоянием гласности. Кроме того, об инциденте Капица в дальнейшем говорил крайне неохотно. Однажды он заявил, что покушение было делом рук некоего радикального националиста. Со слов физика, тот несколько раз его выслеживал и, в конце концов, настиг в коридорах вуза.

Тем не менее, о причинах, побудивших таинственного злоумышленника пойти на совершение преступления, Капица не говорил. По одной из версий, нападавшему не нравились довольно специфические философские взгляды физика.

Так, Капица сам себя называл "православным атеистом". Бога же считал изобретением человека, а не наоборот. Возможно, кому-то из ультраправых националистов действительно не нравились такие взгляды, поэтому он решил пойти на убийство ненавистного ученого.

Существует также предположение, что за покушением на Капицу стояли чуть ли не некие тайные общества. Якобы они планировали убить несколько известных лиц. Но никаких подтверждений эта гипотеза не находит.

После выписки из больницы именитый физик проходил период восстановления, он всеми силами стремился как можно быстрее вернуться к работе и нормальной жизни. Примечательно, что нападение и госпитализация практически никак не повлияли ни на его преподавательскую деятельность, ни на график выхода передачи "Очевидное – невероятное".

Академик Сергей Капица после того нападения прожил еще много лет. Он скончался в августе 2012 года от рака печени. Ему было 84 года. А вот о том, как сложилась судьба нападавшего история, к сожалению, умалчивает.