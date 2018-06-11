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Общество

Пьяный рабочий спровоцировал массовые беспорядки в Муроме

Муром. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Kavashkin
Массовые народные выступления были в доперестроечном СССР явлением экзотическим. А если такое и происходило, то, как правило, замалчивалось властями. Максимум – скупая строка на последней полосе газеты, да и то где-нибудь в уголке. Впрочем, мы и сами порой не проявляем особого желания узнавать о темных пятнах нашей истории. События в Новочеркасске 1962 года более-менее известны многим, а о произошедших за год до этого массовых волнениях в Муроме не знает практически никто. Что же случилось в тихом провинциальном городке?
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Вечером 26 июня 1961 года 25-летний рабочий цеха бытовых холодильников Муромского оборонного завода Юрий Костиков пошел со своими друзьями в ресторан. Событие для советского человека знаменательное. Как водится, выпили.

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 Криминальный СССР

Сюжеты Криминальный СССР

После застолья нетрезвый Костиков пытался добраться домой. Время было позднее, автобусы уже не ходили. Увидев приближающийся грузовик, он решил, что это единственный шанс добраться до дома. Парень разбежался и попытался запрыгнуть в кузов, но не рассчитал силы, сорвался и упал на проезжую часть.

В этот момент рядом проезжал начальник местного отдела милиции Павлов. Он вышел из машины, подошел к Костикову и поинтересовался его самочувствием. Тот ответил достаточно грубо. Милиционеру поведение хама не понравилось, и он решил отправить трезветь Костикова в камеру временного содержания. Рабочий оказался не из робких и вступил в потасовку с Павловым, в результате чего получил серьезные травмы.

Спустя некоторое время, уже в камере, Костикову стало плохо, его сокамерники попросили позвать врача. Фельдшер же разбираться с незадачливым арестантом не стал, списав все на алкогольное опьянение. На следующее утро 25-летний парень скончался. Пришедшая в отделение милиции с другом мужа супруга Костикова была в шоке от увиденного: лицо погибшего напоминало кровавое месиво, передние зубы были выбиты.

По факту случившегося прокуратура 27 июня 1961 года возбудила уголовное дело. Там было сказано, что милиция задержала Костикова в пьяном виде и отправила его в камеру, где содержались другие задержанные в состоянии алкогольного опьянения, а утром увезли в больницу, где рабочий и скончался от черепно-мозговой травмы, полученной при падении с грузовика.

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer

Вести о случившемся стремительно распространялись по городу. По Мурому начали ходить слухи, что милиционеры до смерти избили Костикова, а отвечать за содеянное не хотят. Похороны погибшего были назначены на 30 июня.

На церемонию прощания с рабочим пришел весь город. Проходя мимо городского отдела милиции, огромная толпа во главе со старшим мастером Домченко начала выкрикивать лозунги "Бей милицию!", "Павлов - убийца!". Разгоряченная масса быстро вышла из-под контроля и начала громить улицу, перевернули милицейскую машину, в окна горотдела полетели камни.

Перевернутую машину митингующие начали использовать как трибуну. С импровизированной сцены выступавшие кричали о произволе властей и требовали наказать истинных виновников случившегося. Некий Сергей Денисов, взойдя на трибуну, начал демонстрировать собравшимся следы побоев на теле, которые якобы нанесли ему милиционеры.

Это еще больше раззадорило людей. Почувствовавшая свою власть и безнаказанность толпа, вооружившись топорами и ломами, ворвалась в отделение милиции и начала крушить все на своем пути. Под руку хулиганов попали пишущие машинки, телефоны, папки с документами. Толпа выбила двери в камерах предварительного заключения и выпустила 48 человек, арестованных за различные преступления. Кроме того, митингующие захватили 69 единиц огнестрельного оружия и тысячу патронов. Сами милиционеры в столкновениях с хулиганами получили серьезные травмы.

В разгар беспорядков в Муром прибыл глава владимирского облисполкома Тихон Сушков. Участник Великой Отечественной войны с первого ее дня, он был человеком не робкого десятка. Сушков лично пошел успокаивать бесновавшуюся толпу, пообещав, что разберется с местной милицией. Но протестующие слушать его не стали.

Поняв, что на местное начальство рассчитывать не приходится, Сушков принимает решение о вводе в город группы военнослужащих из 200 человек. Беспорядки в Муроме продолжались еще пять часов, но в конце концов военные смогли взять ситуацию под контроль.

Муром. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Kavashkin

В ходе следствия были арестованы 19 участников событий. Восемь из них обвинялись в организации массовых беспорядков, остальные 11 – в хулиганстве. Публичный суд над участниками событий состоялся в августе того же года. Зал заседаний был полностью забит людьми: на оглашении приговора присутствовали около 300 человек. 11 августа суд огласил вердикт: к смертной казни были приговорены трое обвиняемых, остальных осудили на различные сроки лишения свободы.

Досталось и партийным чиновникам. Владимирский обком КПСС провел расследование случившегося, в Муромском горкоме партии полетели головы: своих должностей лишились первый и второй секретари горкома Горелов и Будикин. Был освобожден от занимаемой должности начальник городского отдела внутренних дел, глава местного отдела Комитета госбезопасности (КГБ) и ряд других лиц.

Автор: Иван Поляков11 июня 2018, 10:00

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