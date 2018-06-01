Как изменится жизнь россиян с 1 июня

Черные списки пассажиров, новые правила для должников, прощание со знаком "Ш" и другие нововведения июня. Dni.Ru выяснили, как изменится жизнь россиян с приходом первого летнего месяца.

Абоненты выйдут из тени



С июня вне закона могут оказаться корпоративные клиенты сотовых операторов. В соответствии с поправками в федеральный закон "О связи", услугами операторов могут пользоваться только те, кто предоставил полную информацию о себе.



Однако корпоративные клиенты, как и покупатели серых сим-карт, пользуются сотовой связью на правах анонимности. Компании-операторы уже направили таким клиентам обращение с просьбой предоставить всю необходимую информацию о себе. В противном случае, в соответствии с законодательством, операторы имеют полное право отключить таких абонентов.

Отказ от "Ш" и другие новости для автолюбителей

Изменения с началом лета ждут и автолюбителей. С 1 июня отменяется норма об обязательном нанесении наклейки "Ш" на автомобили с шипованной резиной. Требование появилось в конце прошлого года. В результате на наклейки возник небывалый ажиотаж, а некоторые продавцы подняли на них цену.

В ГИБДД полагали, что обязательство поможет автолюбителям вычислять передний путь до передвигающегося впереди автомобиля. Но эксперимент оказался неудачным – с этой задачей "Ш" не справилась.

Также меняются правила оформления так называемого европротокола для тех, у кого есть полис ОСАГО. Если в дорожно-транспортном происшествии нет пострадавших, то автолюбителям не обязательно ждать приезда инспекторов дорожного движения. Достаточно зафиксировать ДТП при помощи фото– или видеосъемки и убрать транспортные средства с проезжей части.

Кроме того, с 1 июня вступает в силу новый государственный стандарт дорожной разметки. На дорогах могут появиться запрещающие обгон желтые полосы, а также обозначающие направление движения на перекрестке синие. Также с начала лета появятся новые обозначения, к примеру, знак заправки электрокара и "вафельницы", призванные бороться с заторами на перекрестках.

Еще одна новость для автомобилистов – завершение обмена иностранных водительских прав на российские с 1 июня. В 2013 году был принят закон о запрете на привлечение для работы в качестве водителей лиц с удостоверениями, выданными на территории другой страны. Для получения российских документов необходимо было сдать теоретический экзамен и два практических – автодром и город.





"Невылетные" дебоширы

С начала июня авиакомпании смогут создавать собственные черные списки неблагонадежных пассажиров, совершивших хулиганские действия на борту самолета и поставивших под угрозу безопасность полета. В дальнейшем перевозчик может отказать таким людям в перелете.

Окончательное решение о формировании черного списка пассажиров и сроках, на которые человеку может быть отказано в пользовании услугами авиакомпании, перевозчик примет уже после завершения полета. Пассажир сможет оспорить решение авиакомпании в суде. Исключения будут делать для тех хулиганов, у которых нет иного способа вернуться в родную страну, кроме как на самолете. В таком случае перевозчик должен будет принять его на борт.

Присяжные будут рассматривать больше дел

Суд присяжных в России до сих пор является редкостью. К рассмотрению дел граждан привлекают в очень редких случаях. В начале лета вступят поправки в Уголовный кодекс, расширяющие применение института присяжных.

Теперь они смогут рассматривать дела об убийстве, нанесении тяжких телесных повреждений, которые повлекли смерть потерпевшего, а также дела о посягательстве на жизнь государственных или общественных деятелей, сотрудников суда или правоохранительных органов. Решение о привлечении к рассмотрению дела суда присяжных будет принимать сам обвиняемый.





Брать займы станет сложнее

Изменения коснутся отношений кредитора и заемщика. Ранее стороны должны были заключать письменный договор лишь в том случае, если сумма займа в десять раз превышала минимальный размер оплаты труда. Теперь соглашение между сторонами должно фиксироваться на бумаге, если сумма кредита равна десяти тысячам рублей и более.

Если кредитор и заемщик – физические лица, а сумма займа не превышает 100 тысяч рублей, кредит по умолчанию будет считаться беспроцентным. Если ранее заем был оформлен под высокий процент в организации, не занимающейся кредитованием, то с лета этого года процент выплат по нему может быть уменьшен по решению суда.

Также с 1 июня уступивший долг третьей стороне кредитор больше не несет ответственности, если долговое требование окажется недействительным. Но для этого займодатель должен доказать, что он не имел представления об этом обстоятельстве.

Кроме того, с началом июня отменяются неименные сберкнижки и сберегательные сертификаты. Эксперты отмечают, что эта мера направлена на борьбу с коррупцией и финансированием терроризма.

Прозрачный бизнес

Теперь убедиться в благонадежности деловых партнеров и контрагентов станет гораздо проще. В июне начинает работу онлайн-сервис Федеральной налоговой службы "Прозрачный бизнес". В открытом доступе появятся почти все данные о компаниях, не составляющие налоговую тайну, включая информацию о специальных фискальных режимах, используемых организациями.